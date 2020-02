Governo e militares reunidos em Conselho de Segurança da Guiné-Bissau

O Governo da Guiné-Bissau e as chefias militares estiveram reunidos hoje em Conselho de Segurança e no final do encontro, o ministro do Interior, Juliano Fernandes, disse tratar de "uma reunião normal de analise à segurança interna".

internacional

Lusa

internacional/governo-e-militares-reunidos-em-conselho-de_5e3844b8b34dee12adb3a5a7