Governo de Tripoli anuncia confinamento geral O Governo de Acordo Nacional (GAN) da Líbia anunciou um confinamento geral de 10 dias nas zonas que controla no oeste do país, incluindo a capital Tripoli, para limitar a propagação do novo coronavírus no país em guerra. internacional Lusa internacional/governo-de-tripoli-anuncia-confinamento-geral_5e98649d46f0cb0a07bb35ed





Um "recolher obrigatório" de 24 horas entra em vigor na sexta-feira, indicou o GAN, sediado em Tripoli e reconhecido pela ONU, num comunicado divulgado na noite de quarta-feira para quinta-feira.

A medida não se aplica ao leste do país controlado pelo marechal Khalifa Haftar, assim como a grande parte do sul, que escapa ao controlo dos dois lados rivais.

Mergulhada no caos desde a queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011, a Líbia é palco atualmente de uma luta pelo poder entre Haftar e o GAN.

O marechal tenta há um ano apossar-se de Tripoli e o conflito já causou centenas de mortos, incluindo dezenas de civis, e mais de 200.000 deslocados.

A situação humanitária pode agravar-se com a propagação do novo coronavírus, responsável pela covid-19, no país, que regista 48 casos de infeção (quatro no leste) e uma morte, segundo o Centro de Luta contra as Doenças, com sede em Tripoli.

Durante o período de confinamento, os hipermercados estarão fechados, mas as lojas de proximidade podem abrir entre as 05:00 e as 10:00 TMG (mais uma hora em Lisboa), refere o comunicado.

As pessoas podem fazer as compras durante aquele período, adianta.

Na quarta-feira, o ministro da Saúde do GAN, Ehmed Ben Omar, considerou que a situação de saúde na Líbia "não é muito má", mas "também não é tranquilizadora", apelando aos líbios para respeitarem as medidas de confinamento.

O GAN já tinha anunciado a 22 de março o encerramento das fronteiras terrestres e aéreas e imposto o recolher obrigatório entre as 17:00 e as 05:00.

No leste do país, as forças do marechal Haftar impõem há várias semanas o recolher obrigatório entre as 18:00 e as 05:00.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 137.000 mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PAL // ANP

Lusa/fim