Governo de Macau quer manter ligação estreita e positiva com a comunicação social O chefe do Governo de Macau afirmou hoje que o executivo vai continuar a manter uma "ligação estreita" e uma "interação positiva" com a comunicação social e garantir a liberdade de imprensa, em conformidade com a lei.





"O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) irá, como sempre, manter uma ligação estreita e uma interação positiva com o setor da comunicação social, apoiar nos trabalhos de cobertura noticiosa e na formação profissional, bem como garantir a liberdade de imprensa de acordo com a lei", disse Ho Iat Seng, durante o primeiro almoço com os responsáveis dos órgãos de comunicação social local, em língua chinesa.

O responsável, que foi empossado no cargo em 20 de dezembro passado pelo Presidente chinês, Xi Jinping, acrescentou que "o rápido desenvolvimento da comunicação social e a inovação constante das novas tecnologias" levam a atividade, "tal como o progresso da RAEM", a viver "numa era onde coexistem tanto oportunidades como desafios".

Ho Iat Seng destacou que "numa fase de transição de multi para omnimedia, as formas, os canais e as plataformas de divulgação e de receção de informações evoluem constantemente".

Por isso, "a equipa governativa do V Governo da RAEM tem como objetivo construir um Governo orientado para servir a população, que não só acompanhará os tempos, como também continuará a inovar e a melhorar a eficácia da sua ação", indicou.

O líder de Macau disse ainda esperar que no processo de construção da 'uma Faixa, uma Rota' e da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, o Governo e a comunicação social do território trabalhem em conjunto "para contar bem a história de Macau e escrever o capítulo sobre a aplicação bem-sucedida do princípio 'um país, dois sistemas'".

"Graças à cobertura noticiosa abrangente e integrada sobre a prosperidade da pátria, do desenvolvimento estável de Macau e da aplicação bem-sucedida do princípio 'um país, dois sistemas', o fruto do desenvolvimento alcançado nos últimos 20 anos, a tradição de 'amar a Pátria e a Macau' e o sentimento de felicidade, identidade e pertença dos residentes são claramente visíveis em todo o mundo", sublinhou.

O chefe do executivo de Macau tem previsto o primeiro almoço com os responsáveis dos órgãos meios de comunicação locais, em língua portuguesa e inglesa, na sexta-feira.

