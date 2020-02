Governo chinês substitui diretor do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau A China substituiu hoje o diretor do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado, um dos mais altos quadros do país a ser afastado depois de meses de protestos pró-democracia em Hong Kong. internacional Lusa internacional/governo-chines-substitui-diretor-do-gabinete-_5e453b99f000f412c3b12fe6





Zhang Xiaoming foi substituído por Xia Baolong, alto funcionário da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC), o principal órgão consultivo do Partido Comunista. Zhang foi despromovido para vice-diretor do Gabinete de Ligação, detalhou o Conselho de Estado.

Hong Kong atravessa uma crise política sem precedentes desde o retorno da sua soberania, pelo Reino Unido, em 1997.

A cidade é palco, desde junho passado, de protestos quase diários e marcados por cenas de vandalismo e confrontos com a polícia, para denunciar a interferência de Pequim nos assuntos da região semiautónoma, e exigir reformas democráticas e uma investigação independente à alegada brutalidade policial.

Em janeiro passado, o Governo central substituiu o seu representante em Hong Kong. Luo Huining, vice-presidente do Comité para os Assuntos Financeiros e Económicos da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo da China, substituiu Wang Zhimin como diretor do Gabinete de Ligação na cidade.

