Governo angolano mantém provisoriamente valor das propinas no ensino superior O Ministério das Finanças (MINFIN) decidiu manter o atual valor das propinas no ensino superior enquanto decorre o processo de regulamentação do diploma legal que irá fixar os preços cobrados nestas instituições.





A decisão do ministério, conhecida hoje, surge alguns dias depois da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola clarificar que o valor das propinas só poderia ser alterado mediante autorização do ministério das Finanças.

Nas semanas anteriores, foram várias as denúncias relativas ao aumento do valor das propinas no ensino privado, o que levou à realização de vários protestos de estudantes e encarregados de educação.