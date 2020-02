Governo angolano mantém provisoriamente valor das propinas no ensino superior O Ministério das Finanças (MINFIN) decidiu manter o atual valor das propinas no ensino superior enquanto decorre o processo de regulamentação do diploma legal que irá fixar os preços cobrados nestas instituições. internacional Lusa internacional/governo-angolano-mantem-provisoriamente-valor_5e412a6fe83a5312a73f9303





A decisão do ministério, conhecida hoje, surge alguns dias depois da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola clarificar que o valor das propinas só poderia ser alterado mediante autorização do ministério das Finanças.

Nas semanas anteriores, foram várias as denúncias relativas ao aumento do valor das propinas no ensino privado, o que levou à realização de vários protestos de estudantes e encarregados de educação.

Numa nota divulgada através do seu 'site', o MINFIN esclarece que está a trabalhar conjuntamente com o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação na elaboração do Regulamento das Propinas do Ensino Superior, estando a recolher os contributos de vários parceiros: Universidades Públicas, Associação das Instituições do Ensino Superior Privado de Angola (AIESPA) e Associações de Estudantes do Ensino Superior.

"Enquanto decorre o processo com os trâmites legais para a aprovação, promulgação e entrada em vigor da referida proposta de diploma legal com o Regulamento das Propinas do Ensino Superior, atendendo igualmente à necessidade de funcionamento normal das Instituições de Ensino Superior Privadas, prevalecem provisoriamente os preços atuais", adianta o MINFIN num comunicado.

Nos próximos dias, o MINFIN, enquanto autoridade nacional de preços, irá emitir, um despacho com uma dirertiva provisória sobre o assunto.

O novo regulamento "obedece ao espírito de uma economia de mercado, tendo como pressupostos a Lei da Concorrência, a Lei de Bases da Educação e Ensino e o Decreto Presidencial n.º 206/11, que aprova as Bases Gerais para a Organização do Sistema Nacional de Preços".

O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (Inadec) angolano criticou, em janeiro, a pretensão de instituições de ensino privado de "reajustar unilateralmente" os preços das propinas e emolumentos para o ano letivo de 2020, admitindo "responsabilizar civil e criminalmente" os infratores.

Segundo um comunicado de imprensa do Inadec, muitas instituições do ensino privado tendem a subir os preços das propinas e emolumentos de forma unilateral, apegando-se a um suposto reajuste, intenção que motivou o "repúdio" daquele órgão público.

