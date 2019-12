Governo angolano aguarda que mais de 100 lojas públicas passem a património do Estado O ministro do Comércio de Angola disse hoje, em Luanda, que continua à espera que a rede de mais de uma centena de lojas públicas, denominadas "Poupalá" e inativas há vários anos, passem a património do Estado. internacional Lusa internacional/governo-angolano-aguarda-que-mais-de-100_5e0b3958d1023a1c08cc6fc1





Joffre Van-Dúnem, que falava à imprensa à margem da cerimónia de cumprimentos de fim de ano, afirmou que as lojas construídas pelo Estado angolano, no âmbito do Programa de Reestruturação do Sistema de Logística e de Distribuição de Produtos Essenciais à População, implementado em 2008, estão disseminadas pelas diferentes províncias do país.

Segundo o ministro, foi realizado um levantamento exaustivo sobre a situação, em contacto com as administrações municipais e governos provinciais, no sentido de as mesmas serem reativadas.