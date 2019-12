Governador do Banco Central são-tomense espera crescimento do PIB de 3,5% em 2020 O governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) disse hoje que espera um crescimento do produto interno bruto (PIB) de 3,5 % em 2020, com a execução do programa de investimento público com financiamento externo. internacional Lusa internacional/governador-do-banco-central-sao-tomense_5e0b389e19454c1c0d2c4c3d





"Do ponto de vista interno, espera-se um maior incremento da atividade económica para 2020, sendo expectável uma maior aceleração da taxa de crescimento do PIB, passível de rondar 3,5%, na sequência de execução do programa de investimento público financiado pelo Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, China Popular e outros parceiros estratégicos de São Tomé e Príncipe", disse Américo Barros.

O governador do BCSTP lamentou que, em 2019, o crescimento do PIB não tenha ultrapassado 1,5%, acreditando numa subida para o próximo ano em mais 2% devido à "evolução positiva do turismo e agricultura".