General 'Dino' vende 10% da Puma Energy à Trafigura - FT A intermediária de matérias primas Trafigura está em negociações com o distribuidor de combustíveis Puma Energy para comprar 10% da participação do general angolano Leopoldino 'Dino' Fragoso do Nascimento, que ficaria com 5% da empresa.





De acordo com o Financial Times, a Trafigura, uma das principais negociantes em matérias-primas, nomeadamente petróleo, está a negociar um complexo acordo de reestruturação financeira, que fará com a que a Cochan, um veículo de investimento fundado pelo general 'Dino', reduza a sua participação na Puma, que é detida em 28% pela Sonangol, de 15% para menos de 5%.

A Trafigura, que já detém 49% da Puma, venderia depois as ações que comprar à Cochan novamente à Puma, assim conseguindo manter a sua percentagem acionista abaixo dos 49% e evitando consolidar a Puma nas suas contas.