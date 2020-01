Gabriel Couto ganha contrato em El Salvador depois de COSEC garantir entrada nas Honduras A construtora Gabriel Couto assinou em dezembro o terceiro contrato, de 15 milhões de dólares, para obras públicas na América Central, região onde entrou há dois anos com uma garantia da Companhia de Seguros de Crédito (COSEC). internacional Lusa internacional/gabriel-couto-ganha-contrato-em-el-salvador_5e0daacebcbd0b1bf5b5f18b





Em entrevista à Lusa, o diretor da construtora, Tiago Couto, explicou que a intervenção da COSEC foi fundamental para garantir o cumprimento dos prazos no primeiro projeto, nas Honduras, e que depois disso a empresa já abriu mais dois novos mercados, Nicarágua e El Salvador.

"Sendo uma obra em que o financiador é o Banco Europeu de Investimento, segundo as regras é necessária a apresentação de garantias bancárias, e foi aqui que a COSEC nos deu uma ajuda preciosa, ao conseguir efetuar seguros de crédito com garantia do Estado, o que permitiu à Gabriel Couto apresentar garantias bancárias no significativo valor de 25 milhões de euros", disse o responsável.