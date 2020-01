Futuro diretor-geral da CPLP defende alargamento da organização a países que não falam português O futuro diretor-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Armindo Fernandes, defendeu hoje o alargamento da organização a outros países que não falam o português. internacional Lusa internacional/futuro-diretor-geral-da-cplp-defende_5e27207f5002c3127d36d19e





"Os países têm estado a procurar a CPLP, associam-se e estabelecem acordos com a organização. Esses acordos têm muito a ver com a promoção e difusão da língua portuguesa e está-se justamente a estudar a possibilidade de alargar a cooperação com os membros observadores a outros níveis", disse Armindo Fernandes, à saída de uma audiência com o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus.

"O alargamento não é um fim em si próprio, mas nós temos de saber tirar vantagens desse alargamento. Não tem sentido a CPLP dizer hoje que tem 20 ou 25 membros observadores associados se não resulta desse alargamento um aprofundamento da cooperação com esses países", justificou.