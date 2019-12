Futebolista luso-guineense apela para a tolerância religiosa Lassana Camará jogou futebol em Portugal, até esteve num mundial dos sub-20, mas hoje dedica o seu tempo a fazer apelos nas redes sociais e nos convívios com os jovens muçulmanos guineenses sobre a importância da tolerância religiosa. internacional Lusa internacional/futebolista-luso-guineense-apela-para-a_5df8c418e3e30e79ac5e782d





Aos 28 anos e ainda a jogar futebol na segunda divisão da Roménia, depois de representar vários clubes portugueses, Lassana Camará, formado no Benfica, está de férias em Bissau e no seu bairro natal, Pilum, aproveita as horas para, entre as conversas com os amigos muçulmanos e não só, falar "da essência da religião" e a política.

A Guiné-Bissau está, por estes dias, em efervescência por causa de uma renhida campanha eleitoral, no âmbito da segunda volta das eleições presidenciais, marcada para dia 29, para eleger o novo Presidente do país, entre Domingos Simões Pereira, católico, e Umaro Sissoco Embaló, muçulmano.