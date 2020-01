Frelimo ficará "mais arrogante" com maioria qualificada no parlamento moçambicano - analistas Dois analistas ouvidos pela Lusa consideraram que a maioria qualificada que a Frelimo detém na Assembleia da República de Moçambique (AR) vai aumentar a "arrogância" do partido no poder e a expetativa de consensos no parlamento é "uma ilusão". internacional Lusa internacional/frelimo-ficara-mais-arrogante-com-maioria_5e2031798362ff1c25cc973c





A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) domina a AR com uma maioria qualificada de 184 dos 250 assentos do órgão, muito acima dos 60 deputados da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e dos seis do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

Em declarações à Lusa, Fernando Lima, jornalista moçambicano, afirmou que todos os indícios apontam para o aumento da "arrogância" da Frelimo durante os próximos cinco anos do ciclo parlamentar, que se iniciou na segunda-feira.