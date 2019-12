Fórum Macau discute em Pequim novo impulso à cooperação sino-lusófona até 2023 O Fórum Macau discutiu numa reunião em Pequim o novo impulso que vai ser dado à cooperação sino-lusófona até 2023, após a Conferência Ministerial agendada para o próximo ano, informou hoje em comunicado aquela entidade. internacional Lusa internacional/forum-macau-discute-em-pequim-novo-impulso-a-_5dfb3e467cf645796c5684b1





A secretária-geral do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa sublinhou no final de uma reunião na capital chinesa que foram "dadas orientações claras relativamente aos trabalhos futuros, particularmente no contexto da 6ª. Conferência Ministerial e à forma como deverá ser impulsionada a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa nos três anos seguintes" ao encontro.

Xu Yingzhen lembrou ainda que, "nos últimos três anos, o Secretariado Permanente tem elaborado o seu trabalho com enfoque na promoção da cooperação da capacidade produtiva" entre a China e os países lusófonos.