FMI envia equipa a Moçambique no final do mês para retomar programa de assistência

O Fundo Monetário Internacional vai enviar a Moçambique no final do mês uma equipa para discutir com as autoridades locais o reinício do programa de assistência, disse fonte da instituição.

internacional

Lusa

