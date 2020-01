Filme português de terror "Inner Ghosts" em festival britânico antes da estreia em Portugal

O filme português de terror "Inner Ghosts", de Paulo Leite, que se estreia em Portugal na próxima semana, vai ser projectado no domingo no festival de cinema Horror-on-Sea, em Southend, sul de Inglaterra.

internacional

Lusa

internacional/filme-portugues-de-terror-inner-ghosts-em_5e1f31ec8362ff1c25cc4200