Filipe Nyusi exonera primeiro-ministro e cinco ministros O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, exonerou hoje o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, cinco ministros, dois governadores provinciais e uma conselheira presidencial, refere em comunicado a Presidência da República.





Além de Carlos Agostinho do Rosário, Filipe Nyusi exonerou o ministro do Interior, Basílio Monteiro; a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortane; a< ministra da Juventude e Desportos, Nyeleti Mondlane; a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, e a ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, segundo a nota.

O Presidente moçambicano exonerou ainda a governadora da província do Niassa (Centro), Francisca Tomás, e o governador da província de Maputo (Sul), Raimundo Diomba.