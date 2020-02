Filho do Presidente do Congo-Brazzaville foi acusado de lavagem de dinheiro Um filho do Presidente do Congo-Brazzaville foi acusado em dezembro de 2019 no inquérito sobre o vasto património em França da família Nguesso, soube hoje a AFP de fonte próxima do dossiê. internacional Lusa internacional/filho-do-presidente-do-congo-brazzaville-foi-_5e3ea3eeab112512a5ae496c





Denis Christel Sassou Nguesso, de 45 anos, foi acusado de lavagem de dinheiro pelo juiz de instrução encarregado do inquérito principal, designado "bens mal adquiridos", às suspeitas de aquisições fraudulentas de património pelos dirigentes africanos que desviam fundos públicos, segundo esta fonte, que confirmou uma informação divulgada pela revista Challenges.

Deputado pela circunscrição do Oyo, no norte do país, bastião do seu pai, Denis Sassou Nguesso, que já está há 36 anos a dirigir o país, Denis Christel -- com a alcunha de 'Kiki, o petroleiro' -- foi até 2016 o número dois da importante Sociedade Nacional dos Petróleos do Congo (SNPC).