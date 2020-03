Filas em centros comerciais assinalam quarto dia de recolher obrigatório na África do Sul Longas filas de milhares de pensionistas sul-africanos em centros comerciais marcam hoje o quarto dia de recolher obrigatório de 21 dias decretado para conter a pandemia da civid-19 no país. internacional Lusa internacional/filas-em-centros-comerciais-assinalam-quarto-_5e81d26d07faa71951666e95





O Governo atenuou as restrições de transporte público de pessoas anunciadas no âmbito do confinamento obrigatório para a contenção da propagação do vírus em vigor desde as 00:00 de 27 de março, segundo o canal público SABC.

No centro comercial Jabulani, no Soweto, cidade satélite no sudeste de Joanesburgo com cerca de metade dos 4,5 milhões de habitantes na área metropolitana da capital sul-africana, as filas de espera para a Segurança Social (SASSA, na sigla em inglês) começaram às 4:30 (3:30 de Lisboa) da manhã de hoje, disse por seu lado um pensionista ao canal ENCA.