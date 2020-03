Exploração de gás tem de ser transparente com população envolvida - NJ Ayuk O presidente da Câmara de Energia Africana, NJ Ayuk, defendeu hoje que a exploração de gás em Moçambique tem de ser feita com transparência de políticas e de gestão, defendendo o envolvimento das populações nos projetos. internacional Lusa internacional/exploracao-de-gas-tem-de-ser-transparente-com_5e5e54b15e843f178088c28a





"É preciso integrar a população nos projetos, não apenas através das políticas de conteúdo local e pela criação de oportunidades de emprego para eles, mas também informando-os sobre o que está a ser desenvolvido, o que esperar e como os projetos de exploração de gás vão afetá-los e beneficiá-los", defendeu o autor num artigo de opinião enviado à Lusa.

"Isto precisa de ser combinado com uma transparência absoluta e políticas de gestão de recursos, garantidas pelas instituições com a autoridade para implementar a regulação", acrescentou o também autor do livro "Billions at Play: The Future of African Energy and Doing Deals".