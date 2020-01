Exército israelita reforça presença na Cisjordânia e perto de Gaza -- oficial

O exército israelita anunciou hoje um reforço militar na Cisjordânia ocupada e perto da Faixa de Gaza com "tropas de combate", um dia depois do anúncio do plano dos Estados Unidos para resolver o conflito israelo-palestiniano.

