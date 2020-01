Ex-dirigente diz que Renamo deve assumir dissidentes acusados de ataques em Moçambique O antigo secretário-geral da Renamo Manuel Bissopo defendeu hoje que a liderança do partido deve assumir os guerrilheiros acusados de protagonizar ataques armados no centro do país, considerando que a solução para conter a violência armada deve ser interna. internacional Lusa internacional/ex-dirigente-diz-que-renamo-deve-assumir_5e1cc9c52713b21bf0657c56





"A liderança da Renamo tem de assumir estes guerrilheiros. Esta é solução rápida, viável e que evita a guerra: uma solução interna", disse Manuel Bissopo, em conferência de imprensa na cidade da Beira, província de Sofala, centro de Moçambique.

Em causa estão os ataques que se têm registado nas estradas nacionais 01 e 06, nas províncias de Manica e Sofala, incursões que já provocaram 21 mortos e têm sido atribuídas à autoproclamada Junta Militar da Renamo (Resistência Nacional Moçambicana), um grupo de guerrilheiros dissidentes do partido que exige a renegociação do acordo de paz assinado em 06 de agosto e a demissão do atual líder Ossufo Momade.