EUA felicitam Tsai Ing-wen por reeleição e UE saúda alta participação nas presidenciais em Taiwan

Os Estados Unidos felicitaram hoje Tsai Ing-wen pela reeleição para um segundo mandato presidencial em Taiwan, com a União Europeia a destacar, por sua vez, a alta participação no escrutínio e a encorajar um "diálogo construtivo" com Pequim.

Lusa

