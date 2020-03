EUA admitem "todas as opções" após morte de dois militares norte-americanos no Iraque

O chefe do Pentágono, Mark Esper, preveniu hoje que "todas as opções" estão "em cima da mesa" um dia após um ataque com mísseis terra-terra no Iraque que provocou três mortos, dois norte-americanos e um britânico.

internacional

Lusa

internacional/eua-admitem-todas-as-opcoes-apos-morte-de_5e6a8732b0d677194c9c1d98