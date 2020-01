Estudantes cabo-verdianos em Wuhan pediram retirada da China - embaixadora

Os 15 estudantes cabo-verdianos em quarentena em Wuhan, cidade chinesa no epicentro do surto do novo coronavírus, pediram a Cabo Verde a sua retirada do país, mas o processo está dependente nomeadamente de questões sanitárias, disse fonte oficial.

internacional

Lusa

internacional/estudantes-cabo-verdianos-em-wuhan-pediram_5e317499918331128796ef8b