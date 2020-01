Estado cabo-verdiano volta a tentar vender navio "13 de Janeiro" seis anos depois O Estado cabo-verdiano vai tentar vender em hasta pública, esta sexta-feira, o navio "13 de Janeiro", que chegou a servir as ligações interilhas, quase seis anos depois de outro concurso com o mesmo objetivo ter ficado deserto. internacional Lusa internacional/estado-cabo-verdiano-volta-a-tentar-vender_5e1eff9e90778c1bfa236be3





De acordo com o edital do concurso lançado pela Direção Geral do Património e da Contratação Pública de Cabo Verde, consultado hoje pela Lusa, o preço base para a alienação do navio, originalmente de carga, com 45 metros de comprimento e construído em 1993, é de 24,8 milhões de escudos (224 mil euros).

Este valor fica ligeiramente abaixo dos 25 milhões de escudos (225,8 mil euros) do negócio que em 2014 o Estado fez com a sociedade armadora Aliseu, imediatamente depois do concurso público para a sua venda não ter recebido propostas.