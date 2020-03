Espanha atualiza números para 84 mortos e quase 3.000 casos positivos

Espanha registou até agora 84 mortos com coronavírus (34 a mais do que quarta-feira) e 2.968 casos confirmados de contaminação (816 mais), segundo a última atualização feita hoje a meio do dia pelas autoridades sanitárias do país.

