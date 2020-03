Escritor Germano Almeida "ótimo" e pensa escrever sobre a epidemia O escritor cabo-verdiano Germano Almeida cumpre há uma semana uma quarentena voluntária no Mindelo, depois de "matar saudades" do amigo Luís Sepúlveda, em Portugal, mas garante estar "ótimo" e até pensa escrever sobre o Covid-19. internacional Lusa internacional/escritor-germano-almeida-otimo-e-pensa_5e623c8eb06c74195b1afdc6





"Para já estou em casa, a trabalhar no terceiro volume do meu último trabalho. Mas é natural que eu venha a escrever sobre esse tema do coronavírus e da minha passagem pelo hospital", afirmou, em entrevista à Lusa, ao início da noite de quinta-feira, o escritor cabo-verdiano, residente no Mindelo, ilha de São Vicente, vencedor do Prémio Camões em 2018.

O filho do escritor, Nuno Almeida, anunciou entretanto, na sua página oficial na rede social Facebook, que as análises confirmaram "oficialmente" que o teste ao novo coronavírus deram resultado negativo para Germano Almeida.