Enviado de Xi Jinping presente na inauguração de novo mandato de Nyusi

O Governo chinês anunciou hoje que Cai Dafeng, enviado especial do Presidente chinês, Xi Jinping, vai estar presente na cerimónia de inauguração do novo mandato do Presidente moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, no dia 15 de janeiro.

