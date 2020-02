Emissora Deutsche Welle promove história de figuras africanas em universidades moçambicanas A emissora alemã Deutsche Welle (DW) partilhou 420 `pen drives´ contendo a história de personalidades africanas, num projeto designado "Raízes Africanas" e cujo objetivo é divulgar, entre os jovens, a vida de figuras marcantes na história do continente. internacional Lusa internacional/emissora-deutsche-welle-promove-historia-de_5e5682c8f000f412c3b752cd





"Há muitos jovens que se queixam do facto de a história africana ainda estar associada a uma perspetiva ocidental e esta é uma das lacunas da história do continente", disse à Lusa Raquel Loureiro, coordenadora do projeto.

A primeira edição do projeto foi lançada hoje Centro Cultural Moçambicano-Alemão (CCMA) em Maputo, abrangendo a Universidade Eduardo Mondlane, Instituto Superior de Artes e Cultura, Universidade Católica, além da Biblioteca Nacional.