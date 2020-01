Emissão de vistos para a China sem alterações em Moçambique - embaixada A emissão de vistos em Maputo para viajar para a China está a decorrer com normalidade e sem interrupções, disse hoje à Lusa fonte oficial da embaixada chinesa em Moçambique, após declarações do Governo moçambicano em contrário. internacional Lusa internacional/emissao-de-vistos-para-a-china-sem-alteracoes_5e31c95ad617441277a82154





"A emissão do visto do nosso lado a favor dos moçambicanos e de cidadãos de outros países aqui em Maputo é normal, não sofreu nenhuma alteração, não suspendemos a emissão de vistos para a China", referiu a mesma fonte.

Ninguém realizou qualquer contacto formal com a representação diplomática para tratar de medidas que pudessem estar relacionadas com a emissão de vistos e a prevenção do coronavirus, acrescentou.