Emigração de portugueses para o Reino Unido aumentou em 2019 pela primeira vez em três anos O número de portugueses que emigraram para o Reino Unido subiu 30% em 2019, invertendo uma tendência negativa desde 2016, de acordo com dados oficiais publicados hoje pelo Governo britânico. internacional Lusa internacional/emigracao-de-portugueses-para-o-reino-unido_5e57a4b5ee210512b2d4739a





No ano passado, registaram-se na Segurança Social britânica, um requisito para poder trabalhar no país, 24.593 portugueses, contra 18.871 em 2018, indicam as estatísticas do Ministério do Trabalho e Pensões britânico.

Desde 2016, ano em que 52% dos eleitores britânicos votaram num referendo a favor da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), que a imigração europeia tinha vindo a decrescer, primeiro 5%, para 30.543, depois 26% em 2017, para 22.622, e 17% em 2018, para 18.871.

BM // VM

Lusa/Fim