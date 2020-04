Elizabeth Warren apoia ex-rival Democrata Joe Biden A ex-pré-candidata à Presidência dos EUA Elizabeth Warren endossou hoje a candidatura de Joe Biden, tornando-se a última dos principais rivais Democratas deste ex-vice-Presidente a apoiá-lo formalmente. internacional Lusa internacional/elizabeth-warren-apoia-ex-rival-democrata-joe_5e97184235cd606c9a310745





A também senadora do Massachusetts desistiu da corrida presidencial, em março, após um dececionante terceiro lugar no seu Estado natal.

Na altura, Warren recusou-se a endossar de imediato qualquer outra candidatura ainda em campanha.

Na segunda-feira, o senador Bernie Sanders, que tinha abandonado a corrida na passada semana, deixando Biden como candidato solitário nas primárias democratas, também endossou a candidatura do ex-vice-Presidente de Barack Obama.

Com Biden como único candidato, Obama anunciou terça-feira o seu apoio público a Biden.

Joe Biden terá agora de escolher a pessoa que se candidatará a seu vice-Presidente, tendo já anunciado que pretende que seja uma mulher.

As eleições presidenciais nos EUA estão marcadas para a primeira terça-feira do próximo mês de novembro, dia 03, e o Presidente candidato do Partido Republicano Donald Trump concorre a um segundo mandato.

