Elementos 'jihadistas' do Boko Haram atacam base militar na Nigéria

Kano, Nigéria, 04 mar 2020 (Lusa)- Elementos 'jihadistas' nigerianos do Boko Haram atacaram hoje de madrugada uma base militar, no nordeste do estado de Borno, na Nigéria, o que resultou na morte de soldados e civis, relataram as forças armadas nigerianas.

