Economia privada em Moçambique com maior crescimento desde agosto - Índice PMI A economia privada em Moçambique registou o maior crescimento desde agosto de 2019, de acordo com o Índice PMI, divulgado hoje, que aponta também para um reforço da confiança dos empresários e subida dos preços.





"A economia do setor privado moçambicano registou um crescimento reforçado em fevereiro, com a taxa de crescimento mais elevada de novos negócios a seis meses", lê-se no inquérito que resulta no Purchasing Managers' Index (PMI), um índice que mede a atividade económica em determinado país.

"Fevereiro registou uma melhoria do principal registo, com uma leitura de 51,6, em comparação com 50,4 de janeiro, assinalando um crescimento geral no setor privado moçambicano [dado que valores acima de 50 pontos indicam uma melhoria]; este valor foi superior à média a longo prazo de 50,7 e trata-se do valor mais elevado desde agosto do ano passado", de acordo com o índice.