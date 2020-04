Ecologistas relacionam pandemias com destruição do meio ambiente

Organizações ecologistas acreditam que as pandemias e crises de saúde estão muito relacionadas com o estado do meio ambiente a biodiversidade, pelo que instam os governos a concentrarem-se futuramente nos sinais que a natureza dá.

internacional

Lusa

internacional/ecologistas-relacionam-pandemias-com_5e8c9d0422595919610ebb4c