Documentário "Terra Franca" abre segunda edição do festival LusoFilm em Glasgow O documentário português "Terra Franca", de Leonor Teles, abre hoje a segunda edição do festival LusoFilm, em Glasgow, Escócia, numa sessão que inclui um concerto de fado. internacional Lusa internacional/documentario-terra-franca-abre-segunda-edicao_5e6a25781a16c91991b35229





Vencedor de uma dezena de prémios, incluindo o de Prémio de Melhor Documentário no 22.º Festival de Málaga 2019, "Terra Franca", de 2018, acompanha a vida de Albertino Lobo, um pescador de Vila Franca de Xira (onde a realizadora nasceu) ligado desde sempre ao rio Tejo.

O retrato das contingências, e incongruências, do trabalho e família do pescador, ao longo de quatro estações, insere-se no tema de "colonialismo e a migração - temas extremamente relevantes em atual situação política global", disse à agência Lusa a diretora do festival, Winnie Brook Young.