Descida do preço do petróleo pode aumentar preço do gás natural - Analistas

Analistas ouvidos pela agência de informação financeira Bloomberg consideram que a manutenção dos preços baixos do petróleo, ficando no patamar atual, pode fazer os preços do gás natural liquefeito aumentarem no final da década.

