Descarga atmosférica mata nove pessoas no centro de Moçambique Nove pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, atingidas por raios, no domingo, no posto administrativo de Chire, distrito de Morrumbala, província de Zambézia, no centro de Moçambique, relataram hoje as autoridades. internacional Lusa internacional/descarga-atmosferica-mata-nove-pessoas-no_5e4185d8979f2f128de2c91d





"As vítimas estavam no interior de uma igreja e participavam num culto religioso" no domingo, disse Nelson Ludovico, delegado do Instituto Nacional Gestão de Calamidades (INGC) à Lusa.

Os sobreviventes tiveram ferimentos ligeiros, acrescentou a fonte, sem dar mais detalhes.