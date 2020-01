Desabamento de casa devido ao mau tempo mata mãe e filho no norte de Moçambique Uma mãe e o filho morreram na sequência do desabamento de uma casa devido ao mau tempo na província de Niassa, norte de Moçambique, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC). internacional Lusa internacional/desabamento-de-casa-devido-ao-mau-tempo-mata-_5e148a0a90778c1bfa1fc635





O incidente ocorreu na sexta-feira no distrito de Chimbunila, durante um vendaval que se abateu sobre a província na sequência do mau tempo no norte de Moçambique, disse à Lusa o técnico de planificação do INGC em Niassa, Friday Taibo.

"A senhora estava com o bebé ao colo, quando uma árvore caiu e derrubou uma das paredes da casa, provocando um desabamento, que matou os dois no local", explicou Friday Taibo.