Deputados moçambicanos descontam três dias de salário para combate à doença Os 250 deputados da Assembleia da República (AR) de Moçambique vão descontar três dias de salário para o apoio a ações de combate à covid-19 no país, anunciou hoje a presidente do órgão, Esperança Bias.





A responsável divulgou a decisão durante a reunião plenária da AR que debate hoje e na quinta-feira as propostas do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE).

A presidente do parlamento não deu pormenores sobre a doação dos deputados.