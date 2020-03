'Default' em Angola é cada vez mais provável - Capital Economics O consultor da Capital Economics que segue a economia de Angola alertou hoje para o perigo de o país entrar em 'default' (Incumprimento Financeiro) devido à depreciação do kwanza e ao aumento dos custos de financiamento. internacional Lusa internacional/default-em-angola-e-cada-vez-mais-provavel_5e83241db0d677194ca5a969





"O colapso dos preços das matérias-primas atingiu Angola em força, especialmente num contexto em que o crucial setor do petróleo estava já em dificuldades antes mesmo da propagação da pandemia", disse Virág Fórizs à Lusa.

"Só até meados deste mês o kwanza já caiu 7% face ao dólar, e vai provavelmente continuar a cair no resto do ano", acrescentou o analista, vincando que "com os títulos de dívida em dólares já em valores insustentáveis, um 'default' parece cada vez mais provável".