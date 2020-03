Custos da mão de obra sobem 2,4% na zona euro e 2,7% na UE no final de 2019

Os custos horários anuais da mão-de-obra aumentaram 2,4% na zona euro e 2,7% no conjunto da União Europeia (UE) no último trimestre de 2019, em termos homólogos, com Portugal a avançar acima destas médias, foi hoje divulgado.

internacional

Lusa

internacional/custos-da-mao-de-obra-sobem-2-4-na-zona-euro-_5e70aeceb06c74195b205e48