Curandeiros moçambicanos sabem que nada podem fazer contra o coronavirus

Uma cabana abarrotada de tubérculos e raízes ditas medicinais no mercado de Xipamanine, centro de Maputo, faz os utentes pensar que ali se cura tudo, mas o dono do espaço diz que não pode "fazer nada com a gripe e tosse", porque "pode ser coronavirus".

