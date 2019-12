CPLP felicita guineenses por civismo e apela ao respeito dos resultados A missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) felicitou hoje os guineenses pelo civismo demonstrado nas eleições de domingo e apelou ao respeito dos resultados eleitorais. internacional Lusa internacional/cplp-felicita-guineenses-por-civismo-e-apela-_5e0b391a9419111c2a6c83bf





"A missão de observação eleitoral da CPLP reitera a felicitação ao povo guineense pelo civismo e serenidade com que exerceu o direito de voto, fator que constitui um importante contributo para a boa governação, estabilidade, desenvolvimento económico e social, bem como para o reforço da democracia e do Estado de Direito", afirmou Oldemiro Baloi, chefe da missão da CPLP.

Numa declaração preliminar lida numa unidade hoteleira em Bissau, Oldemiro Baloi acrescentou que a missão considera que as eleições de domingo "decorreram em consonância com as práticas internacionais de referência, no respeito pelos princípios democráticos e direitos políticos consagrados na Constituição" e de acordo com a lei eleitoral do país.