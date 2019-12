CPLP diz que dia decorreu "sem surpresas" com votação pacífica e ordeira O chefe da missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) às presidenciais da Guiné-Bissau, Oldemiro Baloi, considerou hoje que as eleições decorreram "sem surpresa" e de forma pacífica e ordeira. internacional Lusa internacional/cplp-diz-que-dia-decorreu-sem-surpresas-com_5e09e78d2713b21bf05ef4c0





"Sem surpresa, aliás, já se sabe que o povo guineense tem sido um povo consistente no que diz respeito à manifestação do seu desejo, depois as coisas acabam correndo mal, mas tendo o povo guineense feito a sua parte", afirmou à Lusa Oldemiro Baloi.

O antigo chefe da diplomacia moçambicana falava enquanto assistia à contagem de votos em duas mesas da assembleia de voto localizada na Escola 22 de Setembro, em Bissau.