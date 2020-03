Coreia do Sul regista novo aumento de casos de Covid-19, mais 242 infetados e seis mortos

A Coreia do Sul anunciou hoje um aumento no número infetados com o novo coronavírus, o que acontece pela primeira vez em cinco dias, ao registar mais 242 casos e seis mortos nas últimas 24 horas.

