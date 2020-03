Coreia do Sul regista 248 casos e um morto devido ao Covid-19 nas últimas 24 horas A Coreia do Sul anunciou hoje 248 casos e um morto nas últimas 24 horas, com o país a registar 7.382 infeções e 51 vítimas fatais desde o início do surto do novo coronavírus. internacional Lusa internacional/coreia-do-sul-regista-248-casos-e-um-morto_5e65c6a195e8c819450fccf2





Este é o menor número de novas infeções diárias confirmadas desde 25 de fevereiro na Coreia do Sul, o segundo com mais casos no mundo depois da China.

A maioria dos novos casos foi mais uma vez detetada na região que integra a cidade de Daegu (localizada a 230 quilómetros a sudeste de Seul) e a província vizinha de Gyeongsang do Norte, onde foram registadas 216 das 248 transmissões identificadas no domingo, informou o Centro de Controlo e Prevenção e Doenças Contagiosas da Coreia do Sul, em comunicado.

Cerca de 60% dos casos ocorridos no país estão relacionados com o foco de infeção, onde está sediada a seita cristã Shincheonji, em Daegu, a quarta cidade do país, com 2,4 milhões de habitantes.

O número de infeções detetado nos últimos dias está a desacelerar, depois das autoridades locais terem testado já a maioria dos mais de 200 mil membros daquele grupo religioso.

A epidemia foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

