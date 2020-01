Conselho de Segurança da ONU condena "firmemente" ataque que matou 89 soldados no Níger Os embaixadores dos 15 países-membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas condenaram hoje firmemente o ataque que, na semana passada, matou 89 soldados no oeste do Níger e homenagearam as vítimas com um minuto de silêncio. internacional Lusa internacional/conselho-de-seguranca-da-onu-condena_5e1ca6408362ff1c25cb562e





O Conselho de Segurança "condena firmemente" este ataque, declarou o presidente em exercício deste órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) durante o mês de janeiro, o embaixador do Vietname, Dang Dinh Quy.

"O Níger e a África Ocidental necessitam de todos vós" no combate contra os extremistas, sublinhou aos seus parceiros o embaixador do Níger, Abdou Abarry, cujo país é membro não-permanente do Conselho de Segurança desde 01 de janeiro.

Esta declaração surge numa altura em que os Estados Unidos da América querem reduzir a presença militar em África.

O exército norte-americano tem em África cerca de 7.000 soldados das forças especiais, nomeadamente no leste, para intervenções na Somália, ou no oeste, onde contribuem para a luta contra a expansão do 'jihadismo'.

A França reúne hoje, por iniciativa do Presidente Emmanuel Macron, cinco países da região do Sahel para reiterar a legitimidade contestada por militares franceses destacados no local e mobilizar os seus aliados europeus.

O Níger sofreu na quinta-feira o pior ataque da sua história, que vitimou 89 militares em Chinégodar (oeste, na fronteira do Mali), anunciou no domingo o porta-voz do Governo nigerino, que indicou que "do lado do inimigo, [houve] 77 mortos".

