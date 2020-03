Comissão permanente da AR de Moçambique reúne-se hoje para marcar a primeira sessão

A comissão permanente da Assembleia da República (AR) de Moçambique reúne-se hoje para marcar a primeira sessão ordinária do órgão legislativo e a respetiva agenda, que terá como pontos essenciais o Plano Quinquenal do Governo e Orçamento do Estado.

